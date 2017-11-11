Пейчинович: «Залог успеха „Локомотива“ - в упорной борьбе и самоотдаче»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, за счет чего «железнодорожники» на данный момент лидируют в турнирной таблице. «Локомотив» после 16 туров занимает первое место, на три очка опережая ближайшего преследователя - санкт-петербургский «Зенит».

«Залог успеха „Локомотива“ - в упорной борьбе и самоотдаче. В начале сезона мы все понимали, что должны выступить гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, и вот так получается, что мы в лидерах чемпионата.

Нет никаких секретов успеха, мы просто боремся от матча к матчу с самого начала сезона. В прошлых сезонах „Локомотив“ был в статусе догоняющего, а сегодня мы на первом месте. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, что будет дальше».

Между чемпионством и провалом. Где финиширует «Локомотив»

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