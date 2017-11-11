Ари вернется на поле до конца ноября

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что планирует возвращение на поле к концу ноября.



«Не думаю, что сыграю в ближайших матчах „Локомотива“, но к концу ноября буду готов. Холодная погода осложняет подготовку: велика опасность усугубить травму. Рисковать мы с врачами клуба не хотим. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее прежнего – на 120 процентов».

Напомним, что форвард получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

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