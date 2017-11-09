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Фернандес вернулся в общую группу

сегодня, 12:46
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Как сообщает источник, защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу накануне товарищеского матча со сборной Аргентины.

«Всего на сбор вызвано 27 футболистов. Тренировка проходит на базе учебно-тренировочного центра „Новогорск“. Ранее защитник ЦСКА Фернандес занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале. Полузащитник „Зенита“ Далер Кузяев перед началом тренировки отправился на медицинское обследование», - говорится в сообщении.
 

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Все комментарии
вованыч 80
сегодня в 13:33
Марио,перед тренеровкой маску надень-ато как бы свиной грипп не подцепил в сборной!!!
Беланов
сегодня в 13:14
    Исламоголовый ответил Беланов
    сегодня в 13:11
    Беланов:
    Как там в "Брате-2"? Не брат ты мне... )))
    Тогда сделаем сестрой. Уже скоро....
    Беланов ответил Исламоголовый
    сегодня в 13:09
    Исламоголовый:
    Это лживые мусульмане брат. За ними стоит америка!
      Исламоголовый ответил Беланов
      сегодня в 13:08
      Беланов:
      В мечети только одна мудрость - обмотайся поясом с тротилом и иди с алахом
      Это лживые мусульмане брат. За ними стоит америка!
      Беланов ответил Исламоголовый
      сегодня в 13:07
      Исламоголовый:
      Много трам стало у Мариу Фернандес. Сходи в мечеть брат, там помогут мудростью для тебя.
      В мечети только одна мудрость - обмотайся поясом с тротилом и иди с алахом
      Исламоголовый
      сегодня в 13:03
      Много трам стало у Мариу Фернандес. Сходи в мечеть брат, там помогут мудростью для тебя.
      ОлегаТэ
      сегодня в 13:00
      Нормально. Только без фанатизьму, Марио! Всё-таки "товарняк", а в обоих Чемпионатах ты нужен в полной боевой...
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