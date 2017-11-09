Как сообщает источник, защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу накануне товарищеского матча со сборной Аргентины.



«Всего на сбор вызвано 27 футболистов. Тренировка проходит на базе учебно-тренировочного центра „Новогорск“. Ранее защитник ЦСКА Фернандес занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале. Полузащитник „Зенита“ Далер Кузяев перед началом тренировки отправился на медицинское обследование», - говорится в сообщении.



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