Зобнин: «Не ожидал вызова в сборную»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свой вызов в сборную России. Напомним, что игрок получил травму колена во время матча со сборной Венгрии, а сейчас занимается по индивидуальной программе.

«Честно, не ждал вызова в сборную. Если вспомнить прошлый сбор, тогда я тоже приезжал и тренировался с командой. Ничего не поменялось. Играть я не буду. Просто ажиотаж вызвала моя фамилия в списке игроков сборной.

Стало ли отношение к сборной лучше после Кубка конфедераций? Мне тяжело судить, не был в тот период в команде. если говорить в целом. Мое мнение – команда в каждом матче выходит и борется. Если она бьется, болельщики должны поддерживать сборную».

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