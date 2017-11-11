«Барселона» зимой решила подписать Де Лигта, а не Мину

«Барселона» зимой подпишет центрального защитника «Аякса» Матийса Де Лигта, сообщает каталонская пресса. Тренерский штаб «блаугранас» решил пока сделать ставку на футболиста, который уже имеет опыт игры в Европе. При этом вопрос с приобретением центрбека «Палмейраса» Йерри Мины откладывается до лета.

Представители «Барселоны» уже контактировали с «Аяксом» по 18-летнему игроку.

Де Лигт дебютировал в составе голландского клуба прошлой осенью и с тех пор сыграл 39 матчей во всех турнирах.

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