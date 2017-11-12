Джонс: «Мой герой на футбольном поле - Терри»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс признался, что его кумиром был и остается бывший капитан «Челси», а ныне оборонец «Астон Виллы» Джон Терри:

«Мой герой на футбольном поле - Джон Терри. Я всегда любил наблюдать за его игрой. Его пасы и то, на какую дистанцию он мог вырезать передачу, - это великолепно.

Люди часто говорят, что Джон - футболист старой школы, но посмотрите, как он работает с мячом - фантастика. Я бы хотел обладать таким пасом, как у него».

Напомним, что ранее Джонс получил травму, играя за сборную Англии, и вернулся в расположение клуба.

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