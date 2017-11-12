Тарделли: «Верратти разочаровал своей игрой»

Бывший футболист «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал игру полузащитника сборной Италии Марко Верратти в матче отборочного этапа на ЧМ-18 против Швеции. Напомним, что сборная Италии минимально уступила шведам.



«Марко Верратти меня глубоко разочаровал. Он никогда не включался в игру, лишь постоянно делал самые очевидные действия. Помимо него, мне также не понравилась игра Марко Паролы. Мне кажется они оба не справились с поставленной задачей».

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