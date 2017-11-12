Аррисабалага о возможном переходе в «Реал»: «Слухи меня не нервируют»

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, вчера дебютировавший за сборную Испании, заявил, что ему не мешают слухи, сватающие его в мадридский «Реал».

«Я очень счастлив в „Атлетике“. Я спокоен, сосредоточен лишь на том, чтобы упорно работать на благо клуба.

Конечно, я знаю, что обо мне говорят и пишут, я не глухой и не слепой, но я сохраняю спокойствие. Слухи меня не нервируют. Я такой, какой я есть, из-за того, что я делаю, а не из-за того, что обо мне говорят».

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