СМИ припомнили ван Бастену сказанные Зийечу слова

После выхода сборной Марокко на чемпионат мира-2018 многие вспомнили слова легендарного голландского нападающего Марко ван Бастена, адресованные полузащитнику «Аякса» Акиму Зийечу, который ранее принял решение выступать за марокканцев, а не сборную Нидерландов.
В 2016 году ван Бастен заявил следующее:
«Каким нужно быть глупцом, чтобы предпочесть Марокко Нидерландам?»
Год спустя последним смеется Зийеч - он в составе африканской команды едет на мундиаль, а голландцы пролетают мимо второго подряд крупного футбольного турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018).
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