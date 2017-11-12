СМИ припомнили ван Бастену сказанные Зийечу слова

После выхода сборной Марокко на чемпионат мира-2018 многие вспомнили слова легендарного голландского нападающего Марко ван Бастена, адресованные полузащитнику «Аякса» Акиму Зийечу, который ранее принял решение выступать за марокканцев, а не сборную Нидерландов.

В 2016 году ван Бастен заявил следующее:

«Каким нужно быть глупцом, чтобы предпочесть Марокко Нидерландам?»

Год спустя последним смеется Зийеч - он в составе африканской команды едет на мундиаль, а голландцы пролетают мимо второго подряд крупного футбольного турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018).

2016

Marco van Basten to Hakim Ziyech: "How stupid can you be to choose Morocco over Holland?”



2017

🇲🇦 Morocco qualify for the World Cup, conceding 0 goals.

🇳🇱 Holland fail to qualify for 2nd successive major tournament. pic.twitter.com/nG4CN7mlVY — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 12 ноября 2017 г.

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