Бендтнер: «В ответном матче с Ирландией готовы сыграть и 120 минут, если потребуется»

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер поделился ожиданиями от ответного стыкового матча против национальной команды Ирландии за право сыграть на чемпионате мира. Первая встреча команд, напомним, завершилась нулевой ничьей.

«В Ирландию отправимся за победой. Не знаю, чем все закончится, но мы готовы сыграть и 120 минут, если потребуется.

Думаю, предстоящий матч будет отличаться от первой встречи. Соперник знает, что теперь ему не удастся отсидеться в обороне, ведь им нужно попробовать забить. Думаю, игра будет более открытой.

А раз соперник раскроется, то мы получим больше пространства. Нас ждет куда более интересная игра».

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