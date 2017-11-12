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17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.05 11.5 50
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 1:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.2 2.65 4.2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 2 3.2 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Бендтнер: «В ответном матче с Ирландией готовы сыграть и 120 минут, если потребуется»

сегодня, 13:58

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер поделился ожиданиями от ответного стыкового матча против национальной команды Ирландии за право сыграть на чемпионате мира. Первая встреча команд, напомним, завершилась нулевой ничьей

«В Ирландию отправимся за победой. Не знаю, чем все закончится, но мы готовы сыграть и 120 минут, если потребуется.

Думаю, предстоящий матч будет отличаться от первой встречи. Соперник знает, что теперь ему не удастся отсидеться в обороне, ведь им нужно попробовать забить. Думаю, игра будет более открытой.

А раз соперник раскроется, то мы получим больше пространства. Нас ждет куда более интересная игра».

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