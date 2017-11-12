Азар: «Не думаю, что стану тренером»

Вингер «Челси» Эден Азар назвал одноклубников, которые со временем смогли бы стать хорошими тренерами. Сам бельгиец не горит желанием в будущем перейти на тренерскую стезю.

«Сезар Аспиликуэта, он часто говорит о футболе. Возможно, Гэри Кэйхилл. Оба они могут стать хорошими тренерами. Думаю, эта профессия больше подходит для бывших игроков защитных амплуа. Обычно полузащитники и нападающие не становятся хорошими тренерами. Не считая Зидана, разумеется!

Смог бы я стать тренером? Не думаю. Может быть, разве что тренировать детей, но не профессиональных игроков. Это очень сложная и требовательная профессия».

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