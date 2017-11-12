Тарделли: «Если Италия будет играть так, как со шведами, то на мундиаль лучше не ехать»

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Марко Тарделли раскритиковал игру своих соотечественников в первом стыковом матче против национальной команды Швеции. Итальянцы, напомним, уступили на выезде с минимальным счетом.

«Италия сыграла гораздо ниже уровня, необходимого для того, чтобы добиться в той встрече положительного результата. На поле я увидел медленную, предсказуемую команду, чьи игроки постоянно отдавали передачи назад.

Глупыми выглядели и жалобы на судейство - шла борьба за попадание на чемпионат мира, это вам не вечер благотворительности. Смешно слышать, что Италия испугалась напора шведов. Хотите сказать, что Бонуччи, Кьеллини и Де Росси боятся контактной борьбы?

Если Италия будет играть так, как в последнем матче, то на чемпионат мира лучше не ехать. Чтобы играть там, нужно проявить силу, характер, концентрацию и желание».

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