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20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 64’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 6 3.25 1.68
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7 3.3 1.57
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Жиру из-за травмы покинул расположение сборной Франции

сегодня, 15:25
ФранцияФранция2 : 0ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру покинул расположение сборной Франции и вернулся в лондонский клуб из-за повреждения бедра.

Таким образом, форвард не примет участия в товарищеском матче «Ле Бле» против сборной Германии во вторник.

Впору волноваться и болельщикам «Арсенала»: если повреждение окажется серьезным, то игрок не поможет «канонирам» в лондонском дерби в рамках 12-го тура АПЛ в ближайшую субботу.

Ранее Жиру признался, что не жалеет о том, что минувшим летом принял решение остаться в «Арсенале».

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Алексей Буренин
сегодня в 15:55
Скорейшего выздоровления ему
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