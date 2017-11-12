Жиру из-за травмы покинул расположение сборной Франции

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру покинул расположение сборной Франции и вернулся в лондонский клуб из-за повреждения бедра.

Таким образом, форвард не примет участия в товарищеском матче «Ле Бле» против сборной Германии во вторник.

Впору волноваться и болельщикам «Арсенала»: если повреждение окажется серьезным, то игрок не поможет «канонирам» в лондонском дерби в рамках 12-го тура АПЛ в ближайшую субботу.

Ранее Жиру признался, что не жалеет о том, что минувшим летом принял решение остаться в «Арсенале».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте