Marca: «Иско практически точно не сыграет с Россией»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.28 4.7 11
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.7 3.3 5.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.9 3.25 3.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
  • Главные новости
  • Все новости
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино7
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов30
01:25
Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики44
00:35
Дания и Ирландия победителя не выявили9
00:30
Месси: «После ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться»64
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу2
11:34
Лукаку: «Златан поможет МЮ в погоне за „Ман Сити“»0
11:26
Луис Альберто о дебюте за сборную Испании: «Моя мечта стала явью»1
11:20
Кокорин, Акинфеев и Фернандес отсутствуют на тренировке сборной России4
11:14
Фаулер: «Англия не в том положении, чтобы выбирать из сотен качественных футболистов»1
11:12
Барцальи: «Чувствуется напряжение, на кону стоит все»0
10:58
Сусо может вернуться в «Ливерпуль»3
10:57
Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»14
10:49
О'Лири получил приглашение от владельца «Лидса»0
10:40
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Асенсио3
10:26
Лукаку: «Я рожден, чтобы забивать»4
10:15
Лаллана: «Частенько, когда Клопп злится, то начинает разговаривать на немецком»6
10:08
Моуриньо просматривал Форсберга на матче сборных Швеции и Италии0
09:51
ФК «Луч-Энергия» обыграл «Шинник»8
09:42
«Арсенал», «Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» поборются за Люка Шоу6
09:32
Вилмотс: «Сборная Кот-д'Ивуара разочарована, как и вся страна»3
09:17
О'Нил: «В ответном матче надо будет забивать несколько мячей, датчане способны отличиться»1
09:01
Шмейхель: «Поле было отвратительным. Вспомнил времена игры за „Бери“ во Второй Лиге»1
08:50
Заха может заменить Санчеса в «Арсенале»0
08:29
Жиру: «Наша с „Арсеналом“ общая история ещё не окончена»4

Marca: «Иско практически точно не сыграет с Россией»

сегодня, 10:21

Повреждение Иско, которое полузащитник сборной Испании получил в товарищеском матче против национальной команды Коста-Рики, скорее всего, не позволит хавбеку принять участие в следующем поединке «Красной Фурии» - против сборной России, утверждают испанские СМИ.

Иско получил удар по бедру, которое уже беспокоило игрока, и был заменен на 65-й минуте матче с Коста-Рикой. Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уже успел объяснить, почему он заменил хавбека.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бэйл за время игры в «Реале» травмировался 24 раза
Вчера, 12:57 9
Стракоша может пропустить матч с «Ромой»
Вчера, 11:26 1
Боатенг не сыграет с Францией
Вчера, 09:26 2
Бэйл рискует пропустить еще несколько недель из-за новой травмы
10 ноября 33
Бакайоко получил травму на тренировке «Челси»
10 ноября 4
Голкипер «Сток Сити» Батлэнд выбыл на 4-6 недель
10 ноября 1
Обсудить
Все комментарии
starche
сегодня в 11:30
Его отсутствие сильно обеднит команду.
амурец
сегодня в 11:18
да жаль, что не сыграет
Есть медали ответил BARCAWORLD
сегодня в 11:01
BARCAWORLD:
Да всем по...Голубой в другой команде играет в Португалии..
    FILL3286
    сегодня в 10:41
    Жаль!
    Иско лучший на данный момент игрок сборной,но и без него Игарек пропустит с пяток)))
    ману дель мораль
    сегодня в 10:37
    Читаю и .....диву даюсь) ↓
    Вот чудики....)
    TypXXI
    сегодня в 10:34
    Пфф... Он и ногтя Иньесты или любого другого каталонца из этого состава Испании не стоит, чтобы на нем акцент ставить.
    Еще б написали что Кальехон не сыграет)
    Deuced
    сегодня в 10:26
    куда на лечение скидывать?
    BARCAWORLD
    сегодня в 10:24
    Да всем по...Голубой в другой команде играет в Португалии..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100