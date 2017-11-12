Marca: «Иско практически точно не сыграет с Россией»

Повреждение Иско, которое полузащитник сборной Испании получил в товарищеском матче против национальной команды Коста-Рики, скорее всего, не позволит хавбеку принять участие в следующем поединке «Красной Фурии» - против сборной России, утверждают испанские СМИ.

Иско получил удар по бедру, которое уже беспокоило игрока, и был заменен на 65-й минуте матче с Коста-Рикой. Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уже успел объяснить, почему он заменил хавбека.

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