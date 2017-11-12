Хуммельс: «Успешность Хайнкеса кроется в дисциплине»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал успешность главного тренера немецкой команды Юппа Хайнкеса.



«В чем успешность Хайнкеса? В дисциплине. Четкая структура для каждого игрока команды. Ну и конечно же командный дух, с приходом Хайнкесса мы стали чувствовать больше уверенности в собственные силы. Юпп очень прямой человек, он всегда говорит в лицо, чего ждет от игрока и требует выполнения его наставлений».



Ранее Юпп Хайнкесс заявил, что «Бавария» должна брать пример с мадридского «Реала».

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