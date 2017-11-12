Маротта: «„Ювентус“ хочет выиграть Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта отметил, что главная цель его и клуба - победа в Лиге чемпионов. За последние три года туринцы дважды играли в финале этого престижнейшего турнира, но оба раза уступали своим соперникам.

«Успех в Лиге чемпионов зависит от многих факторов. Например, мы уступили „Галатасараю“ в Стамбуле, потому что там шел снег. Так или иначе, в последние годы турнир выигрывала лучшая команда.

Мое путешествие с „Ювентусом“ не окончено. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Но я не вижу себя ни в одном другом клубе, даже если мы выиграем Лигу чемпионов. Если Аньелли попросит меня уйти, думаю, пойду работать в Федерацию футбола Италии».

Ранее Маротта заявил, что клуб был готов к уходу Леонардо Бонуччи из команды.

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