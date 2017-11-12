Эриксен: «У Дании хорошие шансы на то, чтобы выйти на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен не теряет оптимизма после того, как скандинавы не сумели обыграть ирландцев (0:0) на своем поле в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира:

«Смешанные чувства, но в целом нормально. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы выйти на чемпионат мира. Надеюсь, во вторник воспользуемся своими шансами.

Очень важно то, что мы не пропустили и не позволили сопернику создать у своих ворот каких-либо голевых моментов.

Мы можем обыграть ирландцев на выезде и выйти на чемпионат мира».

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