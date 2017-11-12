Маротта: «Это самый сбалансированный „Ювентус“ за всё моё время работы в клубе»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта считает, что туринский клуб еще не успел показать свой максимум, а также отметил, что для успешного выступления в национальном чемпионате «бьянконери» необходимы игроки с итальянским паспортом:

«Думаю, состав „Ювентуса“ пока проявил себя лишь на 70% от реальных возможностей. Считаю, что это самый сбалансированный „Ювентус“ за все мое время работы в клубе.

Убежден, что для того, чтобы побеждать в Италии, костяк команды должны составлять итальянцы. Легионеры порой не понимают, что любая команда, играющая против „Ювентуса“ в Италии, настраивается на этот поединок как на матч всей жизни».

Ранее Маротта отметил, что главная цель его и клуба - победа в Лиге чемпионов.

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