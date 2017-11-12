Буффон: «Сборной Италии нельзя считать себя середняком»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о подготовке команды к ответному стыковому поединку со шведами:

«Идут изнуряющие дни, мы постоянно работаем и не можем себе позволить отдохнуть. Каждая секунда наших дней посвящена работе. Мы постоянно раздумываем о любом варианте, который помог бы нам добиться положительного результата.

Важнее всего не считать себя посредственностями. Это самая большая опасность не только для нас, но и для всего футбольного движения. Если мы привыкнем быть середняками, то встанем на скользкий путь, а дальше ждет падение. Я знаю только один способ продолжать работу — поддерживать планку на высокой позиции».

Напомним, что первая встреча завершилась победой шведов со счетом 1:0.

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