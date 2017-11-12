Мурильо: «Я не был счастлив в „Интере“»

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо заявил, что с радостью покинул «Интер» минувшим летом ради смены обстановки. Напомним, «Лос Чес» арендовали игрока на 2 года с опцией обязательного выкупа.

«Моим намерением было покинуть „Интер“. Когда вы не чувствуете себя счастливым в одном месте, то нужно искать новые горизонты. Когда с предложением на меня вышла „Валенсия“, я не сомневался ни секунды. Я знал, что это за клуб, а они поделились со мной своими планами и намерениями.

Уже на второй встрече я принял решение о переходе. „Валенсия“ полна амбиций, а тренер, клуб и агент верят в меня. Болельщики же заставляют меня сражаться за герб клуба в каждом матче».

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