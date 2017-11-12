Вентура: «Думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура надеется удивить национальную команду Швеции в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира. Также специалист недоволен тем, что каждый в Италии считает себя знатоком футбола и поучает его.

«Мы кое-что изменим в нашей игре. Надеюсь, это будет перемена к лучшему, но узнаем мы это лишь после окончания матча.

Я понимаю, что так уж повелось в Италии, но я не ожидал всего этого. После поражения от шведов половина журналистов говорила мне, что следовало выпустить на поле таких-то игроков, другая половина хотела видеть других футболистов. Но думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения.

Завтра нам потребуется все: тактика, страсть и настрой. Все вместе, вероятно, гарантирует нам успех, но одного настроя будет недостаточно».

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