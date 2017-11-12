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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Дракслер: «То, что пишут о Неймаре — чушь собачья»

сегодня, 22:13

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер поддержал своего одноклубника Неймара, которого в последнее время часто критикуют за вызывающее и непрофессиональное поведение:

«Вполне естественно, что многие пишут о суперзвезде вроде Неймара. Но это всё чушь собачья.

Он очень вежливый и хороший парень, который понимает свою важность для команды. Такие игроки могут требовать привилегий. Никто из футболистов ПСЖ на него не злится и не завидует. Мы все очень рады, что он с нами».

Напомним, что когда за Неймара заступился наставник сборной Бразилии Тите, форвард заплакал.

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Все комментарии
Cules2013 ответил Nazi
сегодня в 22:23
Nazi:
Накконец то кто то написал правду. А то заколебали слухами.
но это меняет того, что на поле он ведёт себя как последний пижон. всё же таких вольностей он ни в сборной, ни в Барсе себе не позволял.
Nazi
сегодня в 22:19
Накконец то кто то написал правду.

А то заколебали слухами.
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