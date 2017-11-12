Дракслер: «То, что пишут о Неймаре — чушь собачья»

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер поддержал своего одноклубника Неймара, которого в последнее время часто критикуют за вызывающее и непрофессиональное поведение:

«Вполне естественно, что многие пишут о суперзвезде вроде Неймара. Но это всё чушь собачья.

Он очень вежливый и хороший парень, который понимает свою важность для команды. Такие игроки могут требовать привилегий. Никто из футболистов ПСЖ на него не злится и не завидует. Мы все очень рады, что он с нами».

Напомним, что когда за Неймара заступился наставник сборной Бразилии Тите, форвард заплакал.

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