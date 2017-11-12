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17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
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Гранквист: «Италия — большая футбольная нация. Они не пропускали ЧМ с 1958 года»

сегодня, 21:20
ИталияИталия-:-ШвецияШвецияЗавтра в 22:45 Не начался

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от ответного поединка с итальянцами за попадание на чемпионат мира в России:

«Я по-прежнему чувствую давление перед матчем с Италией, ведь это большая футбольная нация. Их сборная не пропускала чемпионаты мира с 1958 года. С другой стороны, нам нечего терять и мы покажем мощное выступление, как показали в Стокгольме.

Если мы сохраним ворота на замке, это выведет нас на чемпионат мира, так что рассчитываем не пропустить. Конечно, если удастся забить гол на выезде, шансы станут еще выше. Наша главная задача — не дать итальянцам создавать голевые возможности».

Напомним, что первая встреча закончилась победой шведов со счетом 1:0.

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Все комментарии
фанат джигурды ответил Великий Князь
сегодня в 22:22
Великий Князь:
Поздравляю.) Собирай мне Фуру с полным фаршем. Есть идея перевозками заняться.
Делаем только тягачи
фанат джигурды ответил Великий Князь
сегодня в 22:21
Великий Князь:
Поздравляю.) Собирай мне Фуру с полным фаршем. Есть идея перевозками заняться.
Италия чемпионство 1934 получила незаслуженно!!!

Даже вратарь Планичка писал, что спас 11 жизней!!!!!!!!!!!!!
Великий Князь ответил фанат джигурды
сегодня в 22:14
фанат джигурды:
А я на Вольво работаю!!!
Поздравляю.)
Собирай мне Фуру с полным фаршем. Есть идея перевозками заняться.
фанат джигурды ответил Великий Князь
сегодня в 22:10
Великий Князь:
Вряд ли. У них цвета зашкваренные украиной.)
А я на Вольво работаю!!!
Великий Князь ответил фанат джигурды
сегодня в 22:09
фанат джигурды:
Шведы победят
Вряд ли. У них цвета зашкваренные украиной.)
фанат джигурды ответил Великий Князь
сегодня в 22:08
Великий Князь:
И этот не должны пропустить. Сыграть 2:0 или 3:1 более чем реально.
Шведы победят
Великий Князь
сегодня в 22:03
Потерявший свой ник кинеджин до сих пор бомбит с аккаунта типа, аха-ха)
Италия его испашкам ещё отгрузит на мундиале)
TypXXI
сегодня в 22:00
Италия сейчас - дно. Им лучше слиться, а то еще больше опозорятся вместе со своей прогнившей насквозь дырой в рамке. Пиармен, чесслово. А по игре уже давно пробил дно. Шунин покруче будет.
Морозовский
сегодня в 21:48
Надо Италии постараться!
Великий Князь
сегодня в 21:40
И этот не должны пропустить. Сыграть 2:0 или 3:1 более чем реально.
violent
сегодня в 21:33
пора пропустить
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