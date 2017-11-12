Гранквист: «Италия — большая футбольная нация. Они не пропускали ЧМ с 1958 года»

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от ответного поединка с итальянцами за попадание на чемпионат мира в России:

«Я по-прежнему чувствую давление перед матчем с Италией, ведь это большая футбольная нация. Их сборная не пропускала чемпионаты мира с 1958 года. С другой стороны, нам нечего терять и мы покажем мощное выступление, как показали в Стокгольме.

Если мы сохраним ворота на замке, это выведет нас на чемпионат мира, так что рассчитываем не пропустить. Конечно, если удастся забить гол на выезде, шансы станут еще выше. Наша главная задача — не дать итальянцам создавать голевые возможности».

Напомним, что первая встреча закончилась победой шведов со счетом 1:0.

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