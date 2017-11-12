Руди Феллер назвал фаворитов ЧМ-2018

Знаменитый немецкий футболист и тренер Руди Феллер считает, что сборной Германии по силам отстоять титул чемпиона мира:

«Сможет ли сборная Германии отстоять звание чемпиона мира? Да, безусловно. Будет сложно, ведь кроме Бразилии еще никто не одерживал две победы на мундиалях подряд. Еще до войны итальянцы победили дважды, но тогда серьезно играли только 5 команд.

Наши ребята действительно фавориты. Также назову Испанию и Францию, может побороться за чемпионство Англия, у них отличная команда. Отмечу и Бельгию, но начиная с четвертьфиналов обретает первостепенную важность форма команды в данный момент. Но потенциал у них есть, это правда».

Напомним, что неделю назад сборная Германии презентовала экипировку, в которой команда выступит на мундиале в России.

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