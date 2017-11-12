Руди Феллер назвал фаворитов ЧМ-2018

Знаменитый немецкий футболист и тренер Руди Феллер считает, что сборной Германии по силам отстоять титул чемпиона мира:
«Сможет ли сборная Германии отстоять звание чемпиона мира? Да, безусловно. Будет сложно, ведь кроме Бразилии еще никто не одерживал две победы на мундиалях подряд. Еще до войны итальянцы победили дважды, но тогда серьезно играли только 5 команд.
Наши ребята действительно фавориты. Также назову Испанию и Францию, может побороться за чемпионство Англия, у них отличная команда. Отмечу и Бельгию, но начиная с четвертьфиналов обретает первостепенную важность форма команды в данный момент. Но потенциал у них есть, это правда».
Напомним, что неделю назад сборная Германии презентовала экипировку, в которой команда выступит на мундиале в России.
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Глушаков - в Эвертон, Зобнин - в Арсенал, а Кузяев- в Сити )
Глушаков - в Эвертон, Зобнин - в Арсенал, а Кузяев- в Сити )
Самураи прошли, куда еще вторую команду пихать было )
Самураи прошли, куда еще вторую команду пихать было )
Выиграют скорее всего опять европейцы )
По старому доброму принципу географии )
Выиграют скорее всего опять европейцы )
По старому доброму принципу географии )
Так было всё время, до прошлогоднего чемпионата мира в Бразилии,
где этот постулат был нарушен немцами. Поэтому Феллер наверно
и вспомнил именно европейцев. Со всеми упомянутыми сборными
практически согласен,кроме бритосов......Отличная команда крайний раз
была в 1990 году : Робсон,Гаскойн,Уоддл,Платт, Линекер...а дальше - фанера )
Так было всё время, до прошлогоднего чемпионата мира в Бразилии,
где этот постулат был нарушен немцами. Поэтому Феллер наверно
и вспомнил именно европейцев. Со всеми упомянутыми сборными
практически согласен,кроме бритосов......Отличная команда крайний раз
была в 1990 году : Робсон,Гаскойн,Уоддл,Платт, Линекер...а дальше - фанера )