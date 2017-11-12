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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.6 3.5 6.9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Руди Феллер назвал фаворитов ЧМ-2018

сегодня, 19:28

Знаменитый немецкий футболист и тренер Руди Феллер считает, что сборной Германии по силам отстоять титул чемпиона мира:

«Сможет ли сборная Германии отстоять звание чемпиона мира? Да, безусловно. Будет сложно, ведь кроме Бразилии еще никто не одерживал две победы на мундиалях подряд. Еще до войны итальянцы победили дважды, но тогда серьезно играли только 5 команд.

Наши ребята действительно фавориты. Также назову Испанию и Францию, может побороться за чемпионство Англия, у них отличная команда. Отмечу и Бельгию, но начиная с четвертьфиналов обретает первостепенную важность форма команды в данный момент. Но потенциал у них есть, это правда»

Напомним, что неделю назад сборная Германии презентовала экипировку, в которой команда выступит на мундиале в России.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
сегодня в 20:27
Франция,Испания,Бразилия.Вот фавориты
волгoдoн
сегодня в 20:26
Неважно кто. Надеюсь немчуры на Российской земле получат по щам.
Живанильда
сегодня в 20:16
Фурсенка уже назвал главного фаворита.
NAZAR 007 ответил sir-5
сегодня в 20:05
sir-5:
Привет,Назар! Нихрена,они ещё Мутко не знают.Вот стравим их на пути к титулу,повыбивают друг-друга,а тут-ага!-из-за спины "чёртик"!!!
Ну да ) А затем : Игорян в - Боруссию, в Дзага - в Тоттенхэм,
Глушаков - в Эвертон, Зобнин - в Арсенал, а Кузяев- в Сити )
Owl Fake
сегодня в 20:05
Хозяин кубка с ним же и уедет.
sir-5 ответил NAZAR 007
сегодня в 20:03
NAZAR 007:
Здорово, Геннадий ! И правильно делает ) Выиграют скорее всего опять европейцы ) По старому доброму принципу географии )
Привет,Назар! Нихрена,они ещё Мутко не знают.Вот стравим их на пути к титулу,повыбивают друг-друга,а тут-ага!-из-за спины "чёртик"!!!
NAZAR 007 ответил Ахад
сегодня в 20:03
Ахад:
немцы не первые кто нарушил традицию...в 58-м бразилия выигрывала в европе...немцы повторили
За океаном. Первая европейская команда.
cska plus
сегодня в 19:55
Зря он бразильцев отбрасывает.
Ахад ответил NAZAR 007
сегодня в 19:51
NAZAR 007:
В Европе обычно побеждают европейцы, за океаном - южноамериканцы. Так было всё время, до прошлогоднего чемпионата мира в Бразилии, где этот постулат был нарушен немцами. Поэтому Феллер наверно и вспомнил именно европейцев. Со всеми упомянутыми сборными практически согласен,кроме бритосов......Отличная команда крайний раз была в 1990 году : Робсон,Гаскойн,Уоддл,Платт, Линекер...а дальше - фанера )
немцы не первые кто нарушил традицию...в 58-м бразилия выигрывала в европе...немцы повторили
NAZAR 007 ответил Foxes
сегодня в 19:48
Foxes:
Как сборную Южной Кореи в 2002.
Чемпионат тогда проводился в Ю.Корее и в Японии.
Самураи прошли, куда еще вторую команду пихать было )
NAZAR 007 ответил sir-5
сегодня в 19:46
sir-5:
Бразильянцев и аргентумов в грош не ставит.
Здорово, Геннадий ! И правильно делает )
Выиграют скорее всего опять европейцы )
По старому доброму принципу географии )
NAZAR 007
сегодня в 19:45
В Европе обычно побеждают европейцы, за океаном - южноамериканцы.
Так было всё время, до прошлогоднего чемпионата мира в Бразилии,
где этот постулат был нарушен немцами. Поэтому Феллер наверно
и вспомнил именно европейцев. Со всеми упомянутыми сборными
практически согласен,кроме бритосов......Отличная команда крайний раз
была в 1990 году : Робсон,Гаскойн,Уоддл,Платт, Линекер...а дальше - фанера )
Морозовский
сегодня в 19:42
Сразу вспомнился смачный плевок Райкарда в голову Фёллеру. Это было сделано настолько по хамски и заметно, но судья не увидел!
sir-5
сегодня в 19:41
Бразильянцев и аргентумов в грош не ставит.
kanuni
сегодня в 19:41
Кроме Бразилии?Итальянцы первые кто сделал это.
Капитан Смoллетт
сегодня в 19:40
франция или германия
Foxes ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:39
Ангел неБесГрешен:
Россию как хозяйку минимум до полуфиналов должны дотащить. Судьи. Так было раньше...
Как сборную Южной Кореи в 2002.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:33
Россию как хозяйку минимум до полуфиналов должны дотащить. Судьи. Так было раньше...
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