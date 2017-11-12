Гризманн: «Исполнится ли моя мечта, если я сыграю вместе с Мбаппе и Неймаром? Да!»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял участие в игре «да или нет» на французском телевидении. По правилам программы на вопросы можно отвечать только утвердительно или отрицательно. Когда футболисту был задан вопрос о том, исполнится ли его мечта, если он будет играть в одной команде с Килианом Мбаппе и Неймаром, француз уверенно ответил «да!»

Также утвердительный ответ прозвучал на вопрос: «Если вы решите вернуться в Лигу 1, будет ли это „Марсель“?»

Журналисты коснулись темы возможного перехода Гризманна в «Манчестер Юнайтед», но форвард отрицательно ответил на вопрос, общался ли он когда-либо с Жозе Моуриньо.

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