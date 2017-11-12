Буффон надеется, что болельщики сборной Италии отбросят клубные пристрастия

Накануне ответной встречи плей-офф этапа чемпионата мира между сборными Италии и Швеции голкипер «Скуадры» Джанлуиджи Буффон призвал болельщиков объединиться:

«Эта игра станет ключевой для нас, для всей страны и для всей истории нашей национальной команды. В своей карьере я уже переживал подобные моменты. Иногда они завершались хорошо, иногда не очень. Независимо от исхода встречи мои взаимоотношения со сборной Италии не изменятся. Больше не осталось места словам и желаниям.

Настало время кое-что сделать на поле нам всем вместе. Надеюсь, что в этот день на трибунах не будет болельщиков „Ювентуса“, „Интера“ или „Милана“, останутся только поклонники сборной Италии. Хотелось бы увидеть, что болельщики отбросили клубные цвета».

Первый завершился минимальной победой шведов над сборной Италии.

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