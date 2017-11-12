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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.6 3.5 6.9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Буффон надеется, что болельщики сборной Италии отбросят клубные пристрастия

сегодня, 19:42
ИталияИталия-:-ШвецияШвецияЗавтра в 22:45 Не начался

Накануне ответной встречи плей-офф этапа чемпионата мира между сборными Италии и Швеции голкипер «Скуадры» Джанлуиджи Буффон призвал болельщиков объединиться:

«Эта игра станет ключевой для нас, для всей страны и для всей истории нашей национальной команды. В своей карьере я уже переживал подобные моменты. Иногда они завершались хорошо, иногда не очень. Независимо от исхода встречи мои взаимоотношения со сборной Италии не изменятся. Больше не осталось места словам и желаниям.

Настало время кое-что сделать на поле нам всем вместе. Надеюсь, что в этот день на трибунах не будет болельщиков „Ювентуса“, „Интера“ или „Милана“, останутся только поклонники сборной Италии. Хотелось бы увидеть, что болельщики отбросили клубные цвета».

Первый завершился минимальной победой шведов над сборной Италии.

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Все комментарии
Ислам Керимов
сегодня в 20:48
Так и будет,это не ваш гобостэдиум,где Кандреву освистали.
salaga
сегодня в 20:05
Ничуть не сомневаюсь, что шведы будут биты и на ЧМ в России будет Италия.
kor_toxa
сегодня в 19:44
Соккер просто мастер заголовков
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