Фабио Капелло предложил сборной Италии Карло Анчелотти

Наставник «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло отказался от идеи возглавить сборную Италии, но предложил свою кандидатуру — Карло Анчелотти:

«С национальными командами я уже закончил. А вот Анчелотти находится в подходящем возрасте, у него большой опыт, и он единственный человек без работы, который бы потянул такую работу».

Также Капелло прокомментировал поражение итальянцев от шведов в первом стыковом матче ЧМ-2018:

«Было чувство, будто мы не привыкли к агрессивным соперникам. Шведы всегда были такими, мы и в Италии подписывали шведских игроков благодаря их физической силе, при этом Лидхольм и остальные также демонстрировали отличную технику. Меня скорее удивили итальянские футболисты.

Наша защита хорошо известна, но чтобы грамотно обороняться, надо изучить тех, кто будет тебе противостоять. Если ты хорошо организован, можно остановить и Криштиану Роналду».

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