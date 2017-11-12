Батистута: «Взбесило, что Месси побил мой рекорд. Но хотя бы меня обошел инопланетянин!»

Знаменитый в прошлом аргентинский нападающий Габриэль Батистута признался, что был разозлен, когда Лионель Месси в 2016 году в полуфинальном матче Кубка Америки со сборной США (4:0) отметился голом и обошел его в списке главных снайперов сборной Аргентины:

«Да, меня это взбесило. Для меня это были не просто цифры, а нечто более важное. Когда я побил рекорд, новость об этом разошлась по всему миру. Я был самым забивным нападающим Аргентины. Кажется, я остановился на 54 голах, а теперь лидирует Месси... Не помню, сколько он забил, но точно больше меня. Когда он закончит международную карьеру, забьет в два раза больше меня. Мне нравилось быть рекордсменом, но, по крайней мере, меня обошел инопланетянин! Всегда есть кто-то, кто будет лучше тебя. На то рекорды и существуют».

На счету Батистуты 54 мяча в составе «альбиселесте», Месси забил 61. Товарищеский матч с россиянами позволил Серхио Агуэро обойти Диего Марадону и выйти на третье место в этом списке с 35 голами.

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