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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Батистута: «Взбесило, что Месси побил мой рекорд. Но хотя бы меня обошел инопланетянин!»

сегодня, 21:12

Знаменитый в прошлом аргентинский нападающий Габриэль Батистута признался, что был разозлен, когда Лионель Месси в 2016 году в полуфинальном матче Кубка Америки со сборной США (4:0) отметился голом и обошел его в списке главных снайперов сборной Аргентины:

«Да, меня это взбесило. Для меня это были не просто цифры, а нечто более важное. Когда я побил рекорд, новость об этом разошлась по всему миру. Я был самым забивным нападающим Аргентины. Кажется, я остановился на 54 голах, а теперь лидирует Месси... Не помню, сколько он забил, но точно больше меня. Когда он закончит международную карьеру, забьет в два раза больше меня. Мне нравилось быть рекордсменом, но, по крайней мере, меня обошел инопланетянин! Всегда есть кто-то, кто будет лучше тебя. На то рекорды и существуют».

На счету Батистуты 54 мяча в составе «альбиселесте», Месси забил 61. Товарищеский матч с россиянами позволил Серхио Агуэро обойти Диего Марадону и выйти на третье место в этом списке с 35 голами.

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Все комментарии
TypXXI
сегодня в 22:18
Грязь не хочет жалеть стулья. Это ладно.
Но грязь не хочет пойти спать, а завтра в школу. Это плохо.
И что будет со страной когда это поколение бездарей подрастет....
Великий Князь ответил BARCAWORLD
сегодня в 22:12
BARCAWORLD:
У Месси есть трофеи со сборной официальные)
Молодёжный ЧМ и ОИ не в счёт.
Великий Князь ответил Тео Джонс
сегодня в 22:11
Тео Джонс:
Он имеет ввиду эти). Обладатель Кубка короля Фахда: 1992 Обладатель Кубка Артемио Франки: 1993
Да ты шо?)
А эти куда девались? Аха-ха)

Обладатель Кубка Америки: 1991, 1993
TypXXI
сегодня в 22:09
Ну и бесись тогда, неудачник. А если уж совсем горячо, то спроси у сливок че делать.
Великий Князь ответил BARCAWORLD
сегодня в 22:08
BARCAWORLD:
У Месси есть трофеи со сборной официальные)
Только во влажных мечтах его персофанов. Аха-ха)
BARCAWORLD
сегодня в 22:00
У Месси есть трофеи со сборной официальные)
renegade1976
сегодня в 21:59
сколько б он ни забил, а был лидером сборной, а не распиаренным дегенеративным карлом с непомерными амбициями и хамским поведением! у дауна нет и не будет международных трофеев! даже в Америке он - вечно второй! бугагага
loko7
сегодня в 21:57
Сколько бы они там не забили, ты Батистута останешься одним из лучших форвардов мира в истории футбола.
哲学家 Керосинщик
сегодня в 21:56
50% Леонид забил в товарищеских играх. И это были команды уровня: Китая, Панамы, Люксембурга.
Тео Джонс ответил Apsny
сегодня в 21:56
Apsny:
В каком году у Батигола есть трофеи со сборной?)
Он имеет ввиду эти).
Обладатель Кубка короля Фахда: 1992
Обладатель Кубка Артемио Франки: 1993
richi ответил Apsny
сегодня в 21:51
Apsny:
В каком году у Батигола есть трофеи со сборной?)
Копа Америка 91,93.
Apsny ответил Artuom
сегодня в 21:46
Artuom:
Ничего страшного. Зато процент гол/игра значительно больше у Батигола + есть трофеи со сборной. Каждому своё :)
В каком году у Батигола есть трофеи со сборной?)
Apsny
сегодня в 21:45
Хоть не как Пеле себя ведет, который нос задирает выше некуда, все не успокоится.
Sandr2011
сегодня в 21:39
Габи-гол нервничает)))
волгoдoн
сегодня в 21:39
    --джек потрошитель--
    сегодня в 21:30
    Ты был лидером сборной,а не плакса как мессю..
    волгoдoн ответил Artuom
    сегодня в 21:29
    Artuom:
    Ничего страшного. Зато процент гол/игра значительно больше у Батигола + есть трофеи со сборной. Каждому своё :)
    Расскажи нам лучше что-нибудь про Кристину и ее причастность к трофеям. Это у тебя лучше получается)
    Artuom
    сегодня в 21:24
    Ничего страшного. Зато процент гол/игра значительно больше у Батигола + есть трофеи со сборной. Каждому своё :)
    волгoдoн
    сегодня в 21:21
    Не те партнеры в сборной,чтобы сделать в два раза больше. Не то понимание,не те роли.
    Однажды Месси отказался выступать за сборную Испании.Там бы мог побить все мыслимые и немыслимые рекорды.
    Брулин
    сегодня в 21:21
    Батистута, ты тоже был крут. Один из моих любимых атакующих игроков был наряду с Баджо и Клинсманном.
    BARCAWORLD
    сегодня в 21:15
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