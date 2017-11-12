Коутиньо: «Я буду на 100 % готов к матчу с Англией»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не помог сборной Бразилии в товарищеском матче с японцами — не успел восстановиться от травмы. Футболист отметил, что с Англией 14 ноября сыграет точно:

«К сожалению, я пропустил три последние игры „Ливерпуля“ из-за травмы. Сейчас я чувствую себя на 100 % готовым. Я восстановился и нахожусь в хорошей форме, так что готов к матчу с Англией.

Не хотелось бы пропустить ни одной игры сборной Бразилии. Я горжусь возможностью надевать эту футболку каждый раз, когда могу.

Англия станет первым европейским соперником сборной Бразилии под руководством Тите. Мы с нетерпением ждем этой встречи. У них множество талантливых игроков, играющих в лучших лигах вроде Премьер-Лиги. Будет сложно».

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