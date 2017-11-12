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17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 Идет второй тайм, 53’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
22:45 Идет второй тайм, 53’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.9 2.35 2.75
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Коутиньо: «Я буду на 100 % готов к матчу с Англией»

сегодня, 23:20
АнглияАнглия-:-БразилияБразилия14.11.2017 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не помог сборной Бразилии в товарищеском матче с японцами — не успел восстановиться от травмы. Футболист отметил, что с Англией 14 ноября сыграет точно:

«К сожалению, я пропустил три последние игры „Ливерпуля“ из-за травмы. Сейчас я чувствую себя на 100 % готовым. Я восстановился и нахожусь в хорошей форме, так что готов к матчу с Англией.

Не хотелось бы пропустить ни одной игры сборной Бразилии. Я горжусь возможностью надевать эту футболку каждый раз, когда могу.

Англия станет первым европейским соперником сборной Бразилии под руководством Тите. Мы с нетерпением ждем этой встречи. У них множество талантливых игроков, играющих в лучших лигах вроде Премьер-Лиги. Будет сложно».

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