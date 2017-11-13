Петкович: «Швейцарским фанатам следует поучиться у болельщиков Северной Ирландии»

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович очень рад, что его команде удалось пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи, но разочарован поведением болельщиков на «Сент Якоб-Парке». Нападающий команды Харис Сеферович провел неубедительный поединок, упустив прекрасные возможности забить, и был заменен под свист трибун.

«Сожалею, что так произошло. Нам следует поучиться у болельщиков Северной Ирландии.

Но сейчас я не хочу разжигать споры. Давайте насладимся этим моментом и осознаем, что мы точно поедем в Россию», - отметил Петкович после ответного матча со сборной Северной Ирландии.