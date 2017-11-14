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22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.53 4.1 6.3
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
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22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Гондурас обвинил Австралию в шпионаже с помощью дрона

сегодня, 00:57
АвстралияАвстралия-:-ГондурасГондурасЗавтра в 12:00 Не начался

Федерация футбола Гондураса обвинила австралийскую сторону в шпионаже. По мнению представителей Гондураса, противник подглядывает за их тренировками при помощи специального дрона, который кружит над полем.

«Австралия наблюдала за официальной тренировкой нашей команды при помощи беспилотника. Этот факт ставит нашу команду и всю делегацию в непростое положение», — гласит заявление федерации.

Сообщается, что главный тренер сборной Гондураса Хорхе Луис Пинто не на шутку обеспокоен сложившейся ситуацией.

Со стороны Австралии комментариев пока не последовало.

Напомним, что сборные сражаются за выход на чемпионат мира в стыковых матчах. В первом поединке в Гондурасе голов забито не было.

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Все комментарии
Zen-Aku
сегодня в 01:33
И вот это вот дрянь название которой даже противно произносить может приехать на ЧМ вместо США или той же Канады((((( Эх...

Да! Веселенький ЧМ ожидается()
фанат джигурды
сегодня в 01:25
Гондурас, Гондурас,
Мы с тобой в тревожный час!
Гондурас, Гондурас,
В сердце каждого из нас!
Гондурас, Гондурас,
Где же твой рабочий класс?
Гондурас, Гондурас,
Ещё много-много раз.
Owl Fake
сегодня в 01:23
Это говорят представители страны, в который тебя, спокойно идущего по улице, могут застрелись просто-напросто потому, что кто-кто поспорил, в какую сторону ты упадёшь после выстрела...

Говорил знакомый, который прожил там год. Это так, к слову. Счастье, что ни один австралиец не пострадал на выезде.
mcgrigoriy
сегодня в 01:14
смешно,шпионы в гандурасе)))холодная война гандураса и австралии
Zenit0077
сегодня в 01:06
Накол страстей!
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