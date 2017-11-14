Гондурас обвинил Австралию в шпионаже с помощью дрона

Федерация футбола Гондураса обвинила австралийскую сторону в шпионаже. По мнению представителей Гондураса, противник подглядывает за их тренировками при помощи специального дрона, который кружит над полем.

«Австралия наблюдала за официальной тренировкой нашей команды при помощи беспилотника. Этот факт ставит нашу команду и всю делегацию в непростое положение», — гласит заявление федерации.

Сообщается, что главный тренер сборной Гондураса Хорхе Луис Пинто не на шутку обеспокоен сложившейся ситуацией.

Со стороны Австралии комментариев пока не последовало.

Напомним, что сборные сражаются за выход на чемпионат мира в стыковых матчах. В первом поединке в Гондурасе голов забито не было.

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