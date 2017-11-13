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В Англии хотят запретить игру головой в футболе на детском уровне

вчера, 23:18

В Англии обсуждают идею запрета игры головой в футболе на детском уровне. Идею поддержал глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор.

В США уже действует подобный запрет. Там запрещено играть головой детям до 11 лет, а для игроков в возрасте от 11 до 13 лет игра головой разрешена с ограничениями.

Ранее, напомним, бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил обеспокоенность, что регулярная игра головой в футболе может повлиять на работу мозга.

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Все комментарии
drug01
вчера в 23:49
Прежде надо доказать,что в футбол играют только ногами, а головой думают когда подписывают контракт!
vinyardrip ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:44
Lazio-Kiev:
В боксе, считаю тоже надо запретить бить по голове!)
Да вообще надо запретить бить!)) Бить нужно только судей))
ХУБУЛ
вчера в 23:40
Правильно если есть хоть малейшая опасность для ребенка нужно запрещать.. Здоровье ребёнка главнее всего.
Lazio-Kiev
вчера в 23:25
В боксе, считаю тоже надо запретить бить по голове!)
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