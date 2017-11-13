В Англии хотят запретить игру головой в футболе на детском уровне

В Англии обсуждают идею запрета игры головой в футболе на детском уровне. Идею поддержал глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор.

В США уже действует подобный запрет. Там запрещено играть головой детям до 11 лет, а для игроков в возрасте от 11 до 13 лет игра головой разрешена с ограничениями.

Ранее, напомним, бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил обеспокоенность, что регулярная игра головой в футболе может повлиять на работу мозга.

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