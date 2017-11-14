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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.53 4.1 6.3
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018

сегодня, 00:41
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Швеции вышла в финальную часть ЧМ-2018, который пройдет в России. В ответном стыковом матче шведы сыграли вничью с командой Италии и по сумме двух матчей оформили себе путевку на мундиаль.

Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»

Италия - Швеция 0:0

Италия: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави 63), Пароло, Кандрева (Бернардески 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти 63).
Главный тренер: Джампьеро Вентура.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден 72), Ларссон, Йоханссон (Свенссон 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин 54).
Главный тренер: Янне Андерссон.

Предупреждения: Кьеллини 9, Барцальи 22, Иммобиле 90+2, Бернардески 90+2 - Йоханссон 9, Форсберг 29, Лустиг 65, Телин 69, Ольсен 90+4.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 01:37
все время было пофигу, кто такой вентура как тренер, и только сейчас решил посмотреть его достижения. как этого физрука вообще поставили во главу сборной? 3 достижения, судя по википедии, и все - выход в серию а из серии б. и то 2 раза с 3-го места и 1 раз со 2-го. даже серию б не выиграл) вот уж действительно смешно) наш физрук хоть в польше 2 трофея урвал, что совсем безнадежным не выглядеть. а этот...
Owl Fake ответил da da da
сегодня в 01:36
da da da:
в КОМНЕБОЛе всего 10 стран,путевки получают 50% сборных,в АФРИКЕ 55 стран,а квот те же 5.
Да хоть 500 стран. Это не вина южноамериканцев, что они сильнее. 13 команд на 50 европейских сборных вообще расизм?
ozdo ответил NAZAR 007
сегодня в 01:35
NAZAR 007:
Аха ) Особенно в 2006 году......когда он в паре матчей просто за уши вытащил Италию в плей-офф....Буффон-икона, какой де Хеа.какой Ван дер Сар,какой Дида,разве что Кас,да Кан... Буффон 20 лет -первый номер сборной..почти 20 лет....легенда....
он номер один потому что у него не конкурентов
Sully
сегодня в 01:35
Италия, Нидерланды, Чили... жаль конечно что не сыграют.
da da da ответил Owl Fake
сегодня в 01:35
Owl Fake:
Шлак - это федерации сев. америки, африки и азии, которые имеют 13 квот. Более сильные регионы - европа и юж. америка. У первых 13 мест, у вторых 4-5. Так понятнее?
в КОМНЕБОЛе всего 10 стран,путевки получают 50% сборных,в АФРИКЕ 55 стран,а квот те же 5.
311
сегодня в 01:34
Жаль, Италия украсила бы чемпионат мира!)
NAZAR 007 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:34
Влад Богатырёв:
Да хорош. Я понимаю, когда команда имеет преимущество, но не может забить в одном матче - это невезение, но когда команда не может распечатать ворота 180 минут - это либо их уровень игры, либо пижонство. Я уверен во втором. Да и не умирали итальянцы на поле, как обещали своим болелам.
Защищаться всегда легче,чем атаковать 90 минут ? ) Согласись ? )
На пижонство это похоже вряд ли было.а вот психологический момент,
чтобы в первую очередь не пропустить,давил на итальянцев.поэтому они
с такой оглядкой и атаковали, и даже при этом у шведов - добротный отскок....
Если итальянцы не заслужили поехать,то шведы такой игрой тем более...но едут.....
Крейсер ответил da da da
сегодня в 01:34
da da da:
в Италии нет сейчас таких талантов
Потому и не получается у них в атаке.
Как в стену упирались сегодня.
Влад Богатырёв ответил GHunter
сегодня в 01:33
GHunter:
Ладно, если ты таки уверен что итальянцы на Сан Сиро в таком матче решили взять на понт, то так тому и быть.
А как иначе? Если не сделали выводов после первого матча, то как они хотели выиграть?
Ответ напрашивается один - задавить классом, что у них и получалось в конце первого тайма.
MIKITA463295
сегодня в 01:33
Я за Италию болел так как неболел за Россию в матче с Аргентиной ... Очень и очень жаль что таков итог матча ...
Подгурыч
сегодня в 01:32
За 60 лет первый не выход. вентуру этого 56. долой из Италии.Сука теперь х.. засну
Owl Fake ответил el barsa
сегодня в 01:31
el barsa:
ты же сам написал Owl Fake Это называется толерантность. Всякий шлак из недр в ущерб более сильным регионам.
Шлак - это федерации сев. америки, африки и азии, которые имеют 13 квот.
Более сильные регионы - европа и юж. америка. У первых 13 мест, у вторых 4-5.
Так понятнее?
Влад Богатырёв ответил NAZAR 007
сегодня в 01:31
NAZAR 007:
7,34 кстати ) Сегодня он частенько эти 34 см съедал ) Чистый фарт ) На мир ....пенок словит..и не одну )
Да хорош. Я понимаю, когда команда имеет преимущество, но не может забить в одном матче - это невезение, но когда команда не может распечатать ворота 180 минут - это либо их уровень игры, либо пижонство.
Я уверен во втором.
Да и не умирали итальянцы на поле, как обещали своим болелам.
da da da ответил Крейсер
сегодня в 01:30
Крейсер:
Я говорил, что нужен не именно Андреа Пирло, а второй такой же Пирло.
в Италии нет сейчас таких талантов
MaxForCSKA
сегодня в 01:30
а ведь думал на Италию поставить, хорошо, что не сделал этого
Mоnоlo
сегодня в 01:30
В голос.
Крейсер ответил da da da
сегодня в 01:29
da da da:
Пирло давно уже закончил карьеру,даже в МЛС выглядел в целом уныло.
Я говорил, что нужен не именно Андреа Пирло, а второй такой же Пирло.
GHunter ответил orbit22rus
сегодня в 01:28
orbit22rus:
Увожение...ну-ну)
Позорно мемов не знать, это просто неувожение.
da da da ответил RDeanW
сегодня в 01:28
RDeanW:
это будет один из самый скучных и самых слабых чемпионатов за последнее время. ни чили, ни италии, ни голландии - это трагедия камерун, кот-д'ивуар, сша - большая потеря зато к нам едут: сенегал, панама, саудовская аравия, марокко, тунис. вот это даа... вот это чемпионат мира! и ведь когда позориться будем, у нас даже отмазки нет, мол "соперники сильные, че вы хотели"
а разве кто виноват Панама играет в футбол лучше США?да нет.
Марокко и Сенегал по составу очень хороши.
NAZAR 007 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:27
Влад Богатырёв:
То, что воротчик тащил - так это он был в том месте, где надо, а как мы с тобой знаем, ворота 7 метров. Руки-то у воротчика не семиметровые))
7,34 кстати ) Сегодня он частенько
эти 34 см съедал ) Чистый фарт )
На мир ....пенок словит..и не одну )
GHunter ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:27
Влад Богатырёв:
Да они навешивать то стали лишь под конец второго тайма. А до этого моменты были при пасах вразрез. Ведь в конце первого тайма зажали шведов в тиски, а во втором тайме решили, что времени много, можно и покатать. Пижоны.
Ладно, если ты таки уверен что итальянцы на Сан Сиро в таком матче решили взять на понт, то так тому и быть.
el barsa ответил Owl Fake
сегодня в 01:26
Owl Fake:
Где ты такой бред разглядел?
ты же сам написал

Owl Fake

Это называется толерантность. Всякий шлак из недр в ущерб более сильным регионам.
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 01:26
В нынешнем составе Италия гремит именем и старыми победами, а по игре ничего особенного не увидел, эта не та сборная которая может добиваться громких побед, жаль отсутствие и Итальянцев и Голландии, но это спорт и проходит сильнейший, на сегодня Шведы сильнее Италии.
da da da ответил Крейсер
сегодня в 01:26
Крейсер:
Проблема Италии только в том, что в этот раз у неё не нашлось другого Андреа Пирло. Всё было. А мегамозг отсутствовал.
Пирло давно уже закончил карьеру,даже в МЛС выглядел в целом уныло.
vka1970
сегодня в 01:26
Прыжок по шведски совершили
Вентуру на фиг не пустили
RDeanW
сегодня в 01:26
это будет один из самый скучных и самых слабых чемпионатов за последнее время.
ни чили, ни италии, ни голландии - это трагедия
камерун, кот-д'ивуар, сша - большая потеря

зато к нам едут: сенегал, панама, саудовская аравия, марокко, тунис.
вот это даа... вот это чемпионат мира! и ведь когда позориться будем, у нас даже отмазки нет, мол "соперники сильные, че вы хотели"
orbit22rus ответил GHunter
сегодня в 01:26
GHunter:
Не узнать Петра Немова на аватарке, это второй случай тотального неувожения. Оставлю тебя и жирорта который взял в рорт пожалуй, шоб не пах.
Увожение...ну-ну)
NAZAR 007 ответил Goleador--LiveR
сегодня в 01:26
Goleador--LiveR:
Что такого колоссального сделал буффон? В его времена всегда кто то был лучше. По временным отрезкам давай -Кан, Дида, Ван дер Сар, Касильяс, Нойер и де Хеа.
Аха ) Особенно в 2006 году......когда он в паре матчей
просто за уши вытащил Италию в плей-офф....Буффон-икона,
какой де Хеа.какой Ван дер Сар,какой Дида,разве что Кас,да Кан...
Буффон 20 лет -первый номер сборной..почти 20 лет....легенда....
Влад Богатырёв ответил NAZAR 007
сегодня в 01:25
NAZAR 007:
Вы же видели,что творил Ольсен ? Тащил все,что можно... И что нельзя...тоже тащил ) Когда не смог....перекладина вытащила...играли скуадровцы не айс...но даже при такой игре с таким шквалом моментов , уж один мог проскользнуть мог в ворота....
То, что воротчик тащил - так это он был в том месте, где надо, а как мы с тобой знаем, ворота 7 метров. Руки-то у воротчика не семиметровые))
ozdo
сегодня в 01:25
Болел из Швеции будет не меньше, чем из Италии.... так что ничего страшного.... вентура недотренер
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