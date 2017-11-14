Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018

Сборная Швеции вышла в финальную часть ЧМ-2018, который пройдет в России. В ответном стыковом матче шведы сыграли вничью с командой Италии и по сумме двух матчей оформили себе путевку на мундиаль.

Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»

Италия - Швеция 0:0

Италия: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави 63), Пароло, Кандрева (Бернардески 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти 63).

Главный тренер: Джампьеро Вентура.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден 72), Ларссон, Йоханссон (Свенссон 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин 54).

Главный тренер: Янне Андерссон.

Предупреждения: Кьеллини 9, Барцальи 22, Иммобиле 90+2, Бернардески 90+2 - Йоханссон 9, Форсберг 29, Лустиг 65, Телин 69, Ольсен 90+4.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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