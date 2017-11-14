Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018

Сборная Швеции вышла в финальную часть ЧМ-2018, который пройдет в России. В ответном стыковом матче шведы сыграли вничью с командой Италии и по сумме двух матчей оформили себе путевку на мундиаль.
Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»
Италия - Швеция 0:0
Италия: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави 63), Пароло, Кандрева (Бернардески 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти 63).
Главный тренер: Джампьеро Вентура.
Швеция: Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден 72), Ларссон, Йоханссон (Свенссон 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин 54).
Главный тренер: Янне Андерссон.
Предупреждения: Кьеллини 9, Барцальи 22, Иммобиле 90+2, Бернардески 90+2 - Йоханссон 9, Форсберг 29, Лустиг 65, Телин 69, Ольсен 90+4.
Судья: Матеу Лаос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте