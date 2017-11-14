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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.53 4.1 6.3
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Мексика одолела Польшу

сегодня, 00:40
ПольшаПольша0 : 1МексикаМексикаМатч завершен

В товарищеском матче Мексика на выезде обыграла Польшу.

Гданьск, «PGE Арена»

Польша - Мексика - 0:1 (0:1)
Гол: Хименес 13.

Польша: Щесны, Сионек, Ях, Рыбус (Кужава 83), Енджейчик (Вшолек 46), Зелински, Линетти (Вольски 62), Макушевски (Блащиковски 76), Мончински, Кендзера, Шверчок (Стемпински 71).
Главный тренер: Адам Навалка.

Мексика: Корона, Сальседо (Араухо 46), Айяла (Монтес 46), Морено (Вела 63), Рейес, Акино (Лосано 46), Гальярдо, Гуардадо, Дос Сантос (Говеа 74), Лайюн, Хименес (Перальта 46).
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Судья: Оливер Драхта.

Ранее поляки сыграли вничью с Уругваем (0:0).

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