Мексика одолела Польшу

В товарищеском матче Мексика на выезде обыграла Польшу.
Гданьск, «PGE Арена»
Польша - Мексика - 0:1 (0:1)
Гол: Хименес 13.
Польша: Щесны, Сионек, Ях, Рыбус (Кужава 83), Енджейчик (Вшолек 46), Зелински, Линетти (Вольски 62), Макушевски (Блащиковски 76), Мончински, Кендзера, Шверчок (Стемпински 71).
Главный тренер: Адам Навалка.
Мексика: Корона, Сальседо (Араухо 46), Айяла (Монтес 46), Морено (Вела 63), Рейес, Акино (Лосано 46), Гальярдо, Гуардадо, Дос Сантос (Говеа 74), Лайюн, Хименес (Перальта 46).
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Судья: Оливер Драхта.
Ранее поляки сыграли вничью с Уругваем (0:0).
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