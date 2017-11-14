Клубы английской Лиги 1 будут использовать угловые флажки с цветами ЛГБТ-сообщества

Клубы английской Лиги 1 с 25 ноября по 3 декабря будут проводить свои матчи, используя угловые флажки, окрашенные в цвета радуги. Эта акция пройдет в рамках кампании Stonewall Rainbow Laces, направленной на поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Мы гордимся, что поддерживаем кампанию Stonewall Rainbow Laces. Все клубы лиги объединятся, чтобы повысить осведомленность о важной проблеме притеснения ЛГБТ-сообщества. Пройдет целый комплекс мероприятий, в том числе и появление угловых флажков на матчах специального цвета. Мы никогда не успокоимся. Лига по-прежнему приветствует подобные инициативы», — сказал исполнительный директор ELF Шон Харви.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал партнером ЛГБТ-организации.

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