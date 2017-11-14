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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.53 4.1 6.3
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Клубы английской Лиги 1 будут использовать угловые флажки с цветами ЛГБТ-сообщества

сегодня, 00:27

Клубы английской Лиги 1 с 25 ноября по 3 декабря будут проводить свои матчи, используя угловые флажки, окрашенные в цвета радуги. Эта акция пройдет в рамках кампании Stonewall Rainbow Laces, направленной на поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Мы гордимся, что поддерживаем кампанию Stonewall Rainbow Laces. Все клубы лиги объединятся, чтобы повысить осведомленность о важной проблеме притеснения ЛГБТ-сообщества. Пройдет целый комплекс мероприятий, в том числе и появление угловых флажков на матчах специального цвета. Мы никогда не успокоимся. Лига по-прежнему приветствует подобные инициативы», — сказал исполнительный директор ELF Шон Харви.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал партнером ЛГБТ-организации.

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Все комментарии
MaxForCSKA ответил VadimR
сегодня в 01:36
VadimR:
Самое мерзкое что это только начало, лет через 30 на флажках будет призыв защитить натуралов, как сексуальных меньшинств...Эта дрянь сама не распространяется, по сути это осознанный геноцид свыше, имеющий конкретную задачу сокращения численности ртов, ресурсы планеты не бесконечны...Пара вирусов уже испытанных на странах третьего мира (причем недавно) и запущенный процесс дегенерации и зомбирования населения и все будет так как нужно правящей элите! И спорт тут совершенно не причем!
прям масонский заговор какой-то
MaxForCSKA
сегодня в 01:34
к лгбт отношусь толерантно, но эта постоянная пропаганда этого меньшинства меня просто выбешивает, зачем им вообще уделяют столько внимания
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:32
ЛОЛ )))
Leha-ha50
сегодня в 01:31
Даужжжжжжж!!! Не в том месте у них чешется - однозначно!!!
Zen-Aku
сегодня в 01:28
Меня при одном только виде этого мерзкого флага наизнанку выворачивает((((( Срамота!!
311
сегодня в 01:28
В ФА сидят одни тридварасы! Но на каминг-аут не решаются!)
Великий Князь
сегодня в 01:26
Срамота.
От англичан одни проблемы - фашизм, гомосексуализм. Тьфу((
ave80
сегодня в 01:22
Больной мир... То все насилуют (домогаются) друг друга (и 20 лет держат это в себе), то - эти! Предлагаю стену Сени Яценюка усилить кирпичом, чтобы эта зараза сюда не ползла
ave80 ответил marvel777
сегодня в 01:19
marvel777:
а вместо флагштоков резиновые члены
))) это 5!!!
УрсХох
сегодня в 01:09
Давайте расценивать наре русское "судья тридварас" как комплимент.
dima090887
сегодня в 01:08
Самое время сделать перерыв на игры в эти "радужные" дни!
VadimR
сегодня в 01:07
Самое мерзкое что это только начало, лет через 30 на флажках будет призыв защитить натуралов, как сексуальных меньшинств...Эта дрянь сама не распространяется, по сути это осознанный геноцид свыше, имеющий конкретную задачу сокращения численности ртов, ресурсы планеты не бесконечны...Пара вирусов уже испытанных на странах третьего мира (причем недавно) и запущенный процесс дегенерации и зомбирования населения и все будет так как нужно правящей элите! И спорт тут совершенно не причем!
benderivan ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:03
Y.N.W.A.:
Фуууу. Когда же пропаганда этой мерзости закончится.
К сожалению, будет только хуже...
Wiamdex
сегодня в 00:57
Да, в европе у п***ров прав больше чем у обычных людей. Что б** им еще нужно!?
фанат джигурды
сегодня в 00:57
А перед матчами вместо рукопожатий надо будет целоваться.

Cpaмoтa!!!!!
ХУБУЛ
сегодня в 00:50
В Англии вообще сума посходили с гомосятиной в футболе, куда они эту мерзость только не пихают. Тфу срамота.
Давуд
сегодня в 00:48
Нам Крестовском поле хотят сделать таким
DorianGrey
сегодня в 00:48
а почему не цветов РАДУГИ? :)
Viduka
сегодня в 00:47
Sully
сегодня в 00:47
скоро и в тарасовски такие поставят... спартачи вместе с борисом будут рады!
marvel777
сегодня в 00:46
а вместо флагштоков резиновые члены
Y.N.W.A.
сегодня в 00:39
Фуууу. Когда же пропаганда этой мерзости закончится.
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:31
Хорошее ноу-хау. Я думаю, и на "Открытии" в знак солидарности надо поднять
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