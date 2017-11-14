Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки

Как сообщает пресс-служба ФИФА, 662117 билетов на чемпионат мира 2018 было продано в рамках первого этапа жеребьевки.
«Первый этап продаж проходил в рамках случайной жеребьевки. Продажи билетов возобновятся 16 ноября на официальном сайте ФИФА и продлятся до 28 ноября включительно. Покупка билетов будет осуществляться в порядке живой очереди. 57% купленных билетов достались российским болельщикам, а 43% - иностранцам», - говорится в сообщении.
Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года.
Напомним, что строительство стадионов на чемпионат мира 2018 идет по плану.
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1998 - 2 785 100
2002 - 2 145 662
2006 - 3 353 655
2010 - 3 178 856
2014 - 3 429 873
2018 - ?
1998 - 2 785 100
2002 - 2 145 662
2006 - 3 353 655
2010 - 3 178 856
2014 - 3 429 873
2018 - ?