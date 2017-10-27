Заявки на проведение ЧМ-2026 будут приниматься до 16 марта 2018 года

Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что организация будет принимать заявки на проведение чемпионата мира 2026 года до 16 марта 2018 года.

«Страны должны представить заявки на проведение чемпионата мира 2026 года к 16 марта 2018 года. Это предельный срок подачи официальной заявки.

На данный момент есть две заявки. Первая - объединенная заявка США, Канады и Мексики, вторая - от Марокко, пока это считается объявлением о намерении».

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