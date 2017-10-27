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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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Заявки на проведение ЧМ-2026 будут приниматься до 16 марта 2018 года

сегодня, 13:02

Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что организация будет принимать заявки на проведение чемпионата мира 2026 года до 16 марта 2018 года.

«Страны должны представить заявки на проведение чемпионата мира 2026 года к 16 марта 2018 года. Это предельный срок подачи официальной заявки.

На данный момент есть две заявки. Первая - объединенная заявка США, Канады и Мексики, вторая - от Марокко, пока это считается объявлением о намерении».

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Все комментарии
амурец
сегодня в 13:45
Зимбабве очень экзотично
eaguar ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:45
Напару с Новой Зеландией .
Майкл59ru
сегодня в 13:38
Они ещё этот ЧМ не провели,а уже заявки на следующий принимают. Может через год будет конец света. Не надо так далеко загадывать и нужно жить сегодняшним днём)
Académica de Coimbra
сегодня в 13:36
Только в США, латиносы и лесорубы пусть покурят. А ингерманланд не хочет заявиться?
Медив ответил sihafazatron
сегодня в 13:36
sihafazatron:
В сша, канаде и мексике лучше было бы для туристов
И смысл тогда в отборе КОНКАКАФ, если автоматом пройдут три сборные? У них как раз 3 путевки. А если пропускать шесть сборных, это будет как то сильно дофига для них
Василий 50
сегодня в 13:34
В Марокко можно только болезнь какую-то подцепить.
sihafazatron
сегодня в 13:16
В сша, канаде и мексике лучше было бы для туристов
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил cevin cigan
сегодня в 13:11
cevin cigan:
А что в Австралии?Давай сразу на Марсе сыгранём.
ТАМ БУДЕТ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ТУРНИР В 2046 ГОДУ.
ЗЕМЛЯНЕ ВЫСТУПЯТ В РОЛИ АУТСАЙДЕРА ТУРНИРА
cevin cigan ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:08
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
В АВСТРАЛИИ БЫ НЕ ПЛОХО ПРОВЕСТИ ЧМ
А что в Австралии?Давай сразу на Марсе сыгранём.
КЭТиК
сегодня в 13:07
Уж лучше Марокко.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:05
В АВСТРАЛИИ БЫ НЕ ПЛОХО ПРОВЕСТИ ЧМ
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