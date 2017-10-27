На совете ФИФА отметили, что у России нет телеправ на ЧМ-2018

Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что на сегодняшнем совете ФИФА была отмечена ситуация с отсутствием у России прав на телепоказ матчей домашнего чемпионата мира.

«В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на [трансляции матчей] ЧМ-2018. Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта. Переговоры по приобретению Россией телеправ идут, надеюсь, что вскоре они успешно завершатся».

Права на трансляцию матчей Кубка Конфедераций у ФИФА приобретал консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Еще в мае председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко утверждал, что вопрос с телеправами должен быть решен в ближайшее время.

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