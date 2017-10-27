На совете ФИФА отметили, что у России нет телеправ на ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 15 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СмоленскСмоленск -:- Логотип футбольный клуб Псков-747Псков-747
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 15 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)Сокол
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 16 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца
  • Главные новости
  • Все новости
12:32
Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть с «Локомотивом»33
11:13
Видаль мог участвовать в драке в ночном клубе Мюнхена29
10:38
Сборная Испании на время ЧМ расположится на базе «Краснодара»30
10:19
Санкт-Петербург и еще пять городов хотят принять матч открытия Евро-202029
04:49
Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб инвесторам из Дубая за 1.5 млрд фунтов16
13:42
Призовой фонд мундиаля в России составит 400 млн долларов0
13:24
Дюшезу продлили срок пребывания под стражей0
13:15
Кейн пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»13
13:07
Клубный чемпионат мира могут реформировать3
13:02
Заявки на проведение ЧМ-2026 будут приниматься до 16 марта 2018 года11
12:27
«Ювентус» может отдать Пьяцу в аренду5
12:15
Президент «Лацио» Лотито рискует получить два месяца дисквалификации8
12:04
Ибрагимович: «Я вернулся, чтобы выиграть АПЛ»12
11:50
Агент: «„Кельн“ не арендует Шюррле»2
11:39
«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу7
11:33
«Шанхай СИПГ» предлагает 70 млн евро за Иммобиле7
11:23
Оланаре: «ЦСКА надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“»30
10:53
Германия и еще три сборные рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-201826
10:28
Роша: «Нет давления из-за того, что за меня заплатили 12 млн евро»20
09:46
«Арсенал» нашел «нового Озила»12
09:31
Глава МЧС проверит в Калининграде готовность подразделений к ЧМ-20187
09:14
Матч «Жирона» - «Реал» могут перенести11
08:59
Пюэль намерен пригласить в «Лестер» Бен Арфа3
08:48
Ди Мария зимой может перейти в «Милан»15
08:36
Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейт»3

На совете ФИФА отметили, что у России нет телеправ на ЧМ-2018

сегодня, 13:32

Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что на сегодняшнем совете ФИФА была отмечена ситуация с отсутствием у России прав на телепоказ матчей домашнего чемпионата мира.

«В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на [трансляции матчей] ЧМ-2018. Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта. Переговоры по приобретению Россией телеправ идут, надеюсь, что вскоре они успешно завершатся».

Права на трансляцию матчей Кубка Конфедераций у ФИФА приобретал консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Еще в мае председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко утверждал, что вопрос с телеправами должен быть решен в ближайшее время.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Dirty_Harry
сегодня в 13:45
через сопкаст с левых серверов будем смотерть ДОМашний чемпионат. Докатились
за ответил iBragim2102
сегодня в 13:44
iBragim2102:
Зачем телеправа, если на стадионах футбол.
разорваться между городами сможешь? ))
это тебе не Европа. это Россия. здесь расстояния другие.
за
сегодня в 13:43
Будем смотреть через интернет под говор иностранных комментаторов...
iBragim2102
сегодня в 13:40
Зачем телеправа, если на стадионах футбол.
cska plus ответил Overbeer
сегодня в 13:38
Overbeer:
Не могу понять- это хорошая новость или очень?
Там где мутко, хороших новостей не бывают.
cska plus
сегодня в 13:37
Докатились мутко и прочие.
Overbeer
сегодня в 13:37
Не могу понять- это хорошая новость или очень?
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:36
Мутко, сколько этот позор будет продолжаться?
Académica de Coimbra
сегодня в 13:34
Когда отсутствие прав России мешало? 1 канал через сопку будет транслировать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100