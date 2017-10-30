ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
11:10
Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»8
10:17
ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым29
09:03
Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»51
22:42
Лунёв: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом»257
20:50
«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»78
11:24
В игре Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут7
10:39
Тосун - главная цель «Кристал Пэлас» на зимнее трансферное окно1
10:29
Михалик: «„Локомотиву“ нельзя расслабляться после такой великой победы»8
09:41
Венгер не сомневается в самоотдаче Санчеса в матчах за «Арсенал»2
09:28
Почеттино: «Кейн чувствует, что сможет сыграть с „Реалом“»4
09:18
Майкл Кин был госпитализирован из-за инфекции на ноге1
08:54
Смолов вышел на второе место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара» 7
08:49
Витиньо: «Мы обыграли на выезде „Бенфику“, почему бы не повторить то же самое в Базеле?»55
08:29
Моуриньо понятия не имеет, когда в строй вернется Погба7
08:17
Рейнгольд: «Это была последняя игра Дзюбы в „Зените“»68
00:54
В понедельник станет известно, сыграет ли Левандовски с «Селтиком»8
00:53
«Марсель» одержал победу над «Лиллем»13
00:32
Хамес Родригес: «Нужно привыкнуть к стилю игры „Баварии“, это не происходит в одночасье»5
00:21
Лысов: «Фарфан просто зверь»16
00:17
Веа поборется за кресло президента Либерии во втором туре выборов6
00:06
Киевское «Динамо» установило антирекорд, не сумев выиграть в УПЛ в пяти последних матчах22
23:51
Лебедев: «„Локомотив“ - это команда, а „Зенит“ - команда звёзд. Вот в этом вся разница»28
23:41
Клуб «1° де Агосто» выиграл чемпионат Анголы5
23:40
«Ростов» представил видео о матче со «Спартаком»12
23:30
Начо: «Восемь очков нелегко отыграть, но мы - „Реал“»15

ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

сегодня, 10:52

ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой. Необходимость создания нового турнира обусловлена тем, что товарищеские матчи становятся все менее популярными.

Турнир будет проходить в течение всего года, страны будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Мировая лига будет иметь сходство с Лигой Наций, создание которой вызвало недовольство у федераций стран Южной Америки. Они считают, что теперь им станет сложнее проводить выгодные товарищеские матчи с европейскими сборными. 

Первый розыгрыш Мировой лиги может состояться в 2019 году.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Василий 50
сегодня в 11:37
Зачем изобретать велосипед?
eaguar
сегодня в 11:24
еще что придумают
77rust77
сегодня в 11:23
Мне одному так кажется что скоро чемпионат мира и Европы будут проводить как чемпионат например России по моему все к этому и идет
Alex-96
сегодня в 11:14
газзаева позовите, у него большой опыт устраивания обьедененных чемпионатов
Воин666
сегодня в 11:13
Многие плакали, что не смогут смотреть из-за Лиги Наций товарищеские матчи типа Англия-Бразилия. Теперь вы сможете видеть эти игры даже в официальных матчах. Теперь та вы довольны или опять начнёте слёзки лить?
sir_Alex
сегодня в 11:07
Всё ради футбола)))
Брулин
сегодня в 10:59
Интересная тема! Но тогда футболисты будут умирать прям на поле, из За огромного количества матчей.
Nekit92
сегодня в 10:57
Давно пора. Нафиг эти товарняки никому не уперлись.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:57
Любопытная затея
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100