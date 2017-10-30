ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой. Необходимость создания нового турнира обусловлена тем, что товарищеские матчи становятся все менее популярными.

Турнир будет проходить в течение всего года, страны будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Мировая лига будет иметь сходство с Лигой Наций, создание которой вызвало недовольство у федераций стран Южной Америки. Они считают, что теперь им станет сложнее проводить выгодные товарищеские матчи с европейскими сборными.

Первый розыгрыш Мировой лиги может состояться в 2019 году.

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