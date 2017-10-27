В ФИФА приравняли победы в Межконтинентальном Кубке к триумфам на Клубных чемпионатах мира

ФИФА признала всех бывших победителей Межконтинентального Кубка чемпионами мира среди клубов.

Напомним, что турнир канул в Лету в 2004 году, а на его место пришел Клубный чемпионат мира. Клубы, которые побеждали в Межконтинентальном Кубке ранее считались чемпионами мира лишь де-факто, но теперь имеют данный титул и де-юре.

Рекордсменом по общему количеству побед в двух турнирах является «Реал», трижды побеждавший в Межконтинентальном Кубке и дважды выигрывавший Клубный чемпионат мира (всего 5 побед).

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