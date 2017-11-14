МЮ в 8 раз опережает «Ман Сити» по количеству проданных футболок за год

Футболки «Манчестер Юнайтед» - самые продаваемые среди команд Премьер-Лиги по данным ритейлера Sports Direct, компании №1 в Великобритании в том, что касается продаж спортивной атрибутики.

Примечательно, что форму «красных дьяволов» покупают в данной сети чаще, чем футболки «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» вместе взятые.

Футболки МЮ составляют 32% от общего числа продаж. На втором месте расположился «Ливерпуль» (21%). На третьем - «Арсенал» (15%). Далее следуют «Челси» (10%), «Тоттенхэм» (8%). Показатель «Манчестер Сити» - лидера текущего сезона АПЛ, 4%.

Ранее мы сообщали, что «Манчестер Юнайтед» является лидером среди футбольных клубов мира по количеству продающихся футболок за последние 5 лет.

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