В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку

Мы уже сообщали о том, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не собирается уходить в отставку, так как хочет получить денежную компенсацию.
Этой ночью специалист отказался подавать в отставку, хотя итальянцы, уступив по итогам двух стыковых матчей шведам, впервые с 1958 года не сумели пробиться на чемпионат мира.
Итальянские СМИ сообщают, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, Вентура согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=vSSmvD9HG-k
В новости от 17.25 он уже подает в отставку.)))
В новости от 17.25 он уже подает в отставку.)))
Это хватит сбежать из Италии на частном самолете.)))
А так я думаю его уже ищут.))
Это хватит сбежать из Италии на частном самолете.)))
А так я думаю его уже ищут.))