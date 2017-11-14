В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку

Мы уже сообщали о том, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не собирается уходить в отставку, так как хочет получить денежную компенсацию.

Этой ночью специалист отказался подавать в отставку, хотя итальянцы, уступив по итогам двух стыковых матчей шведам, впервые с 1958 года не сумели пробиться на чемпионат мира.

Итальянские СМИ сообщают, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, Вентура согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.

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