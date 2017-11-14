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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку

сегодня, 17:20

Мы уже сообщали о том, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не собирается уходить в отставку, так как хочет получить денежную компенсацию.

Этой ночью специалист отказался подавать в отставку, хотя итальянцы, уступив по итогам двух стыковых матчей шведам, впервые с 1958 года не сумели пробиться на чемпионат мира.

Итальянские СМИ сообщают, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, Вентура согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.

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Все комментарии
Murad0202
сегодня в 18:24
Имеет полное право, контракт-то не он один составлял. Я бы вообще всю сумму просил. Одно дело - когда слил специально, но если у тренера и вправду чиста совесть и он действительно делал свою работу по мере своих возможностей, то будьте добры - соблюдать права тренера! В конце да концов футбол - командная игра и он не единственный, кто виноват в поражении Италии. Тогда уж увольняйте всех - игроков, тренеров, врачей, руководителей футбола и спорта Италии, того, кто поставил Вентуру у руля команды - всех!
Saang ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:05
Ангел неБесГрешен:
Никаких извращений, просто вспомнилась страна и песня... https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=vSSmvD9HG-k
Да я понимаю, просто в моем представлении это адекватное для него наказание...
Ангел неБесГрешен ответил Saang
сегодня в 18:00
Saang:
Звучит как зоофилия какая-то с Вентурой в пассиве...
Никаких извращений, просто вспомнилась страна и песня...
Leha-ha50
сегодня в 17:56
Дело Спалетти и Капелло живет!!!
Saang ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:51
Ангел неБесГрешен:
700 тысяч и запрет тренировать до конца контракта. А то и деньги получит и завтра возьмёт обу... (тренировать) какой-нить Гибралтар с Лабрадором...
Звучит как зоофилия какая-то с Вентурой в пассиве...
Saang
сегодня в 17:50
И что в очередной раз помешало плохому танцору?)
Vladimir808
сегодня в 17:40
Ну вот, уже нашли.)))
В новости от 17.25 он уже подает в отставку.)))
Vladimir808
сегодня в 17:34
Согласен на меньшую сумму- 700 тыс евро.
Это хватит сбежать из Италии на частном самолете.)))
А так я думаю его уже ищут.))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:34
700 тысяч и запрет тренировать до конца контракта. А то и деньги получит и завтра возьмёт обу... (тренировать) какой-нить Гибралтар с Лабрадором...
Saang
сегодня в 17:29
Он серьёзно еще и денег за это хочет? Нет, я понимаю Капелло и Адвокаат со сборной РФ - наши им никто, но здесь же этот урод своих ведь натягивает!
MALOVAR
сегодня в 17:27
Капелло смеется над сумой отступных
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