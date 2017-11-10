На следующей неделе «Луч-Энергия» погасит все долги по зарплате

«Луч-Энергия» заключил контракт с новым титульным спонсором и вскоре погасит долги по зарплате, вынудившие футболистов владивостокского клуба протестовать.

«Группа компаний „Аква-Ресурсы“ стала титульным спонсором футбольного клуба „Луч-Энергия“ и уже на следующей неделе погасит все долги перед командой по зарплате. Об этом врио губернатора Андрей Тарасенко договорился во время двусторонней встречи с генеральным директором компании Русланом Кондратовым в пятницу, 10 ноября», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что на днях «Луч» назначил Евгения Стрижиченко исполнительным директором клуба.

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