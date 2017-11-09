«Локомотив» утвердит бюджет на 2018 год в декабре

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 сегодня Фонбет 3.8 3.05 2.15 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 сегодня Фонбет 1.4 4.2 9.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2  
17:00 73’ Фонбет 1.13 7.8 18 Логотип АрменияАрмения 3:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Фонбет 1.65 3.6 6 Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5.5 3.9 1.63 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Фонбет 3.8 3.3 2.05 Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
17:56
Венгер: «Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси»8
15:56
Стадион «Ростов-Арена» будет введен в эксплуатацию до конца этого года14
14:06
Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»118
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»61
13:15
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»57
18:26
Футболисты ЦСКА приступили к тренировкам0
18:03
Веденеев: «Не думаю, что аргентинцы и испанцы будут выкладываться в полную силу»3
17:46
Лев: «„Уэмбли“ — стадион с особой харизмой»0
17:36
Фирмино: «„Ливерпуль“ попал точно в цель, когда назначил Клоппа тренером»3
17:12
Гранквист: «В матче с Италией шведам нельзя покинуть поле без забитого мяча»2
16:54
Шалимов: «Не скажу, что в матче с Аргентиной у россиян шансов нет совсем»10
16:47
ЦСКА оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 100 тыс. рублей8
16:43
Бускетс: «Мы в „Барсе“ осознаём, что не показываем захватывающий футбол»14
16:40
Вход на матч «Уфа» - «Урал» будет свободным, а болельщиков согреют чаем и накормят кашей14
16:30
Манчини, Бердыев и Кучук оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ12
16:18
КДК не стал рассматривать эпизод с Вернблумом42
16:10
Баркли на радаре у «Челси»3
15:56
Дзагоев: «Я до сих пор в восторге от игры сборной России на Евро-2012»24
15:48
Дети с редким заболеванием посетили тренировку сборной России11
15:47
Адамс: «Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться»7
15:37
Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Ювентусе»1
15:34
Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»23
15:25
Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота24
15:21
Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»1
15:11
Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать6

«Локомотив» утвердит бюджет на 2018 год в декабре

сегодня, 17:29

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Локомотива». В числе прочих вопросов функционеры обсуждали финансовое положение клуба и расходы на следующий год. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков сообщил о том, что бюджет «железнодорожников» будет утвержден в декабре:

«На заседании рассматривали вопросы подготовки к зимней трансферной кампании. Обо всех результатах деятельности клуба во время кампании вы узнаете по факту. Второй вопрос: рассматривали в нулевом чтении бюджет на следующий год. По нему члены совета директоров высказали ряд предложений и замечаний. Создана комиссия совета директоров, которая вместе с менеджментом клуба доработает бюджет к следующему заседанию в декабре, тогда он будет утвержден».

В этом году бюджет клуба составляет около 5,4 млрд рублей.

После 16-го тура РФПЛ «Локомотив» сохранил лидерство в чемпионате.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
salaga
сегодня в 18:05
Наш паровоз вперёд летит. Коммуну уже проскочили.
Эксперт Зенита
сегодня в 17:54
Не видать народу доступных железнодорожных билетов,а о электричках можно забыть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100