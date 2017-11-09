«Локомотив» утвердит бюджет на 2018 год в декабре

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Локомотива». В числе прочих вопросов функционеры обсуждали финансовое положение клуба и расходы на следующий год. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков сообщил о том, что бюджет «железнодорожников» будет утвержден в декабре:

«На заседании рассматривали вопросы подготовки к зимней трансферной кампании. Обо всех результатах деятельности клуба во время кампании вы узнаете по факту. Второй вопрос: рассматривали в нулевом чтении бюджет на следующий год. По нему члены совета директоров высказали ряд предложений и замечаний. Создана комиссия совета директоров, которая вместе с менеджментом клуба доработает бюджет к следующему заседанию в декабре, тогда он будет утвержден».

В этом году бюджет клуба составляет около 5,4 млрд рублей.

После 16-го тура РФПЛ «Локомотив» сохранил лидерство в чемпионате.

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