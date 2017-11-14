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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 25’ Логотип КатарКатар 0:0 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 24’ Логотип АргентинаАргентина 0:0 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на ЧМ

сегодня, 16:56

Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на чемпионат мира. В такую сумму обойдутся штрафы от спонсоров, уже заключивших контракты на рекламу. Серьезные финансовые потери понесут и отдельные компании, такие как Puma, у которой контракт на спонсорство с итальянской федерацией до 2022 года.

Ответный стыковой матч, который в понедельник показывал первый канал РАИ, смотрели почти 15 млн телезрителей, что составляет более 48 % всей зрительской аудитории. Эти показатели - рекордные для итальянского телевидения, большую аудиторию в редчайших случаях собирает только фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо.

Отмечается, что изначально приобрести права на показ матчей мундиаля собирались три местных телекомпании, но пока контракты так и не заключены, а учитывая провал итальянцев в «стыках» неизвестно, будет ли вообще на территории Италии транслироваться чемпионат мира.

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Все комментарии
Igo0rek ответил andre_can
сегодня в 17:28
andre_can:
жаль, что Италия не попала...гораздо лучше, чем та же Чехия, не говоря уже о многих других...
Мне кажется, кто старался и был достоит, те попали. Италия полностью провалилась и это только их проблемы. Нечего по ним слезы лить.
sihafazatron ответил andre_can
сегодня в 17:01
andre_can:
жаль, что Италия не попала...гораздо лучше, чем та же Чехия, не говоря уже о многих других...
Чехия тоже не попала
andre_can
сегодня в 16:59
жаль, что Италия не попала...гораздо лучше, чем та же Чехия, не говоря уже о многих других...
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