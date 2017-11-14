Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на ЧМ

Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на чемпионат мира. В такую сумму обойдутся штрафы от спонсоров, уже заключивших контракты на рекламу. Серьезные финансовые потери понесут и отдельные компании, такие как Puma, у которой контракт на спонсорство с итальянской федерацией до 2022 года.

Ответный стыковой матч, который в понедельник показывал первый канал РАИ, смотрели почти 15 млн телезрителей, что составляет более 48 % всей зрительской аудитории. Эти показатели - рекордные для итальянского телевидения, большую аудиторию в редчайших случаях собирает только фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо.

Отмечается, что изначально приобрести права на показ матчей мундиаля собирались три местных телекомпании, но пока контракты так и не заключены, а учитывая провал итальянцев в «стыках» неизвестно, будет ли вообще на территории Италии транслироваться чемпионат мира.

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