Кавазашвили о матче с испанцами: «Первый тайм мы опять будем пятиться назад»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что тренерскому штабу сборной России пора определиться не только с тем составом, что выступит на чемпионате мира, но и с тактикой. Кавазашвили также поделился ожиданиями от товарищеской игры с испанцами.

«Думаю, что у нас не будет в ближайшее время лучше состава, чем тот, который вышел в матче с Аргентиной. Может, до чемпионата мира еще произойдет одно-два изменения, но не больше. Теперь важно определиться, в какой футбол на домашнем первенстве мы будем играть – обороняться и из глубины атаковать за счет резких скоростных футболистов или же выступать с позиции силы. Это наигрывается годами, а мы только-только начали. После матча с испанцами уже экспериментировать нельзя.

Если говорить о самой встрече, то она будет похожа на ту, что была с Аргентиной. Первый тайм мы опять будем пятиться назад, уступим середину поля. А это важно – если ты уступил середину, то ты в проигрышном положении. Но будем верить в лучшее».

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