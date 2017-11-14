Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал фиаско итальянской национальной команды, которая впервые за 60 лет не сумела пробиться на чемпионат мира.

«Надо откровенно признать, что эта сборная Италии самая слабая за последние 60 лет, если говорить о полевых игроках, о командной игре. Я смотрел оба матча со Швецией, по большому счету стопроцентных голевых моментов у итальянцев не было. Чаще всего шел откровенный навал, выбрали тактику навесов. Учитывая, что рост каждого игрока сборной Швеции под два метра, то явно физически они мощнее выглядели. И переиграть шведов на втором этаже было трудно. Да попали в штангу, могли забить в первом тайме. Но не хватило фарта. Сказать, что Швеция была на голову сильнее, нельзя. Но они были более организованы и больше хотели победить.

Это просто такое поколение. По большому счету ярких звезд нет в нынешней сборной Италии, кроме Буффона. Но и Буффон тоже… учитывая его почтенный возраст. Да, он до сих пор харизматичен, лидер команды, но нужны игроки в середине поля, созидатели, креативщики, те, кто будут забивать голы. Сейчас это команда ровных и все-таки средних игроков».

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