Каррера: «Невыход Италии на ЧМ-2018 - это провал системы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал непопадание сборной Италии на ЧМ-2018.
«Я бы охарактеризовал непопадание сборной Италии на мундиаль, как провал системы национального футбола. Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать.
В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах», - сказал Каррера.
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До чемпионства и до Суперкубка уже дострадался,и останавливаться не собирается,ждите новых "страданий")
До чемпионства и до Суперкубка уже дострадался,и останавливаться не собирается,ждите новых "страданий")
В отличии от работы Массимо в Спартаке.Здесь всем сердцем и всей душой желаем тренеру и клубу побед и титулов,и верим в команду.Просто и понятно.
В отличии от работы Массимо в Спартаке.Здесь всем сердцем и всей душой желаем тренеру и клубу побед и титулов,и верим в команду.Просто и понятно.
Массимо, при всей нашей любви к тебе, даже такими словами ты никого в Спартак не сманишь, увы(((
Массимо, при всей нашей любви к тебе, даже такими словами ты никого в Спартак не сманишь, увы(((