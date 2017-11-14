Каррера: «Невыход Италии на ЧМ-2018 - это провал системы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал непопадание сборной Италии на ЧМ-2018.

«Я бы охарактеризовал непопадание сборной Италии на мундиаль, как провал системы национального футбола. Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать.

В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах», - сказал Каррера.

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