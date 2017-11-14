Павлюченко: «Это неправда, что я без спроса покинул „Арарат“. Я же дружу с мозгами!»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что недовольство руководства клуба поведением игрока стало для него громом среди ясного неба:

«Хотелось бы прояснить ситуацию по поводу моего отъезда из „Арарата“. Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!

Разговаривал с президентом „Арарата“, и он мне сказал следующее: „Если главный тренер тебя отпускает, то я не против“. Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил – почему тебя нет на занятии?

Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может, какое-то недопонимание случилось. Если бы мне президент и главный тренер сказали, что не отпускают, никуда бы не уехал! Я же не больной человек. Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали – я плохо играл за „Арарат“. За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в два-три раза больше! Для меня это странно, не понимаю. Ну ответил им: „Если так решили, то давайте“. Но это же нечестно!»

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