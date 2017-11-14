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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 25’ Логотип КатарКатар 0:0 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 24’ Логотип АргентинаАргентина 0:0 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Павлюченко: «Это неправда, что я без спроса покинул „Арарат“. Я же дружу с мозгами!»

сегодня, 18:17

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что недовольство руководства клуба поведением игрока стало для него громом среди ясного неба: 

«Хотелось бы прояснить ситуацию по поводу моего отъезда из „Арарата“. Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!

Разговаривал с президентом „Арарата“, и он мне сказал следующее: „Если главный тренер тебя отпускает, то я не против“. Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил – почему тебя нет на занятии?

Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может, какое-то недопонимание случилось. Если бы мне президент и главный тренер сказали, что не отпускают, никуда бы не уехал! Я же не больной человек. Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали – я плохо играл за „Арарат“. За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в два-три раза больше! Для меня это странно, не понимаю. Ну ответил им: „Если так решили, то давайте“. Но это же нечестно!»

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Все комментарии
vashinin
сегодня в 19:55
Разность культур, Рома. Надо было под запись и с бумажонкой какой при свидетелях и нотариусе подписанной))
ARMENIAN
сегодня в 19:54
я тебе верю, Роман!
нечитайло
сегодня в 19:43
подстава
AntiherQ1488
сегодня в 19:43
А чего он хотел, от армянской шараги?
Еще б в ара салон пришел, автомобиль покупать.
Санчо Панса
сегодня в 19:33
Верим на слово, Роман! Как вообще можно было подумать подобное о таком профессионале? Даже в ПФЛ играют бронзовые призеры ЕВРО-2008)
cska plus
сегодня в 19:30
Конечно не честно.
Гоша Великолепный
сегодня в 19:07
Если бы ты дружил с мозгами,ты бы туда вообще не пошёл,поэтому не льсти себе!
борька
сегодня в 19:01
Давай к нам в Ростов, бросай ар, !
Суеверный
сегодня в 18:56
Это не самое большое недоразумение. Покинуть реконструированную Лужу оказывается гораздо более непонятная проблема. Сам разок сталкивался на "Динамо". Хорошо что вместе с опытным человеком.
КЭТиК
сегодня в 18:54
Кинули Рому по взрослому.
time out
сегодня в 18:50
Дружить надо было с мозгами, когда ты сунулся в этот армянский проект.
drug01
сегодня в 18:41
Беги от туда сам скорей!!!!!
Romeo 777
сегодня в 18:29
Походу ЗП его не тянут и решили таким образом избавиться. Но это лишь предположение.
Typoк
сегодня в 18:26
Эти армяне...
котланетаэропортнаш
сегодня в 18:24
Погребняк, прочитав это, катался по полу от смеха минут пятнадцать. Но "Армяне" молодцы, по понятиям хорошо вопросы решают.
Miaf
сегодня в 18:23
Главное, что вовремя понял, куда попал.а может и не вовремя.
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