Гусев: «Сборной России пора показать себя во всей красе»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды со сборной Испании.

«Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами. Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.

Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут», - сказал Гусев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте